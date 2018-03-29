Боевики 32 раза обстреляли силы АТО из гранатометов, минометов и пулеметов

С начала суток боевики осуществили 32 обстрела позиций сил АТО, два военных ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 29 марта 2018 года.

"На Донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БПМ боевики обстреляли наши укрепления в районе Павлополя", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики применяли минометы калибра 82 мм по защитниках Широкино, а гранатометы и стрелковое оружие - вблизи Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого и Пищевика.

Под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковки и Каменки, а стрелкового оружия - Широкино, Шахты Бутовка и Павлополя.

Также оккупанты применили БМП по украинским позициям у Гнутово, Талаковки и Пищевика.

"На Луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал наши укрепления неподалеку Луганского", - отмечают в штабе АТО.

В штабе АТО отмечают, что кроме одного раненого военного, еще один получил боевую травму. Оба военнослужащих доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь.