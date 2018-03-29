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Скандал із домаганнями в Держдумі: Пєсков порівняв постраждалих з повіями

Четвер, 29 березня 2018, 19:44

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков порівняв з повіями тих жінок, які звинуватили у домаганнях американського продюсера Харві Вайнштейна. Про це він заявив у відповідь на питання щодо скандалу із домаганнями депутата Держдуми РФ від ЛДПР Леоніда Слуцького до журналісток.

Про це повідомляє російська служба ВВС.

"Якщо Слуцький напав на цю бідну журналістку - вона де була, чого вона терпіла? Її затиснули в кабінеті ... Я не знаю, напевно дівчатам видніше. Його можна порахувати не дуже приємним чоловіком. Якщо він тебе тримає, якщо він тебе домагався, ти чого мовчала? Чого в міліцію не пішла? Чому стільки часу пройшло, і ти виходиш в комісію з етики? " – зазначає речник.

У цьому випадку Пєсков згадав про секс-скандал із Вайнштейном.

"Ви знаєте, мені це нагадує голлівудських зірок, які стали зірками, які зробили багато, що не личить поняттю честі і гідності. Але вони це зробили, щоб стати зірками. Вони заробили сотні мільйонів доларів, і після закінчення 10 років вони кажуть, що Вайнштейн поганий ", - додав Пєсков.

"Може бути він покидьок, але ніхто ж з них не прийшов в поліцію, не сказав, що мене Вайнштейн згвалтував. Ні! Хотіла заробити 10 мільйонів доларів. Як називається жінка, яка за 10 мільйонів доларів переспала з чоловіком? Може бути грубо кажу, але вона називається повія", - підсумував він.

Як відомо, російські ЗМІ призупиняють співпрацю з Держдумою після того, як комісія з етики не знайшла порушень у поведінці депутата Леоніда Слуцького, якого журналістки звинуватили у  домаганнях

Украинская правда
Теми: Росіяскандал
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