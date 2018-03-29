Скандал с домогательствами в Госдуме: Песков сравнил пострадавших с проститутками

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Четверг, 29 марта 2018, 19:44

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил с проститутками тех женщин, которые обвинили в домогательствах американского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом он заявил в ответ на вопрос относительно скандала с домогательствами депутата Госдумы РФ от ЛДПР Леонида Слуцкого к журналисткам.

Об этом сообщает русская служба ВВС.

"Если Слуцкий напал на эту бедную журналистку - она ​​где была, чего она терпела? Ее зажали в кабинете ... Я не знаю, наверное девушкам виднее. Его можно посчитать не очень приятным человеком. Если он тебя держит, если он тебя добивался, ты чего молчала чего в милицию не пошла. Почему столько времени прошло, и ты выходишь в комиссию по этике? "- отмечает представитель.

В этом случае Песков вспомнил о секс-скандале с Вайнштейном.

"Вы знаете, мне это напоминает голливудских звезд, которые стали звездами, которые сделали много, что не подобает понятию чести и достоинства. Но они это сделали, чтобы стать звездами. Они заработали сотни миллионов долларов, и по истечении 10 лет они говорят, что Вайнштейн плохой", - добавил Песков.

"Может быть он подонок, но никто из них не пришел в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать 10 миллионов долларов. Как называется женщина, которая за 10 миллионов долларов переспала с мужчиной? Может быть грубо говорю, но она называется проститутка", - подытожил он.

Как известно, российские СМИ приостанавливают работу с Госдумой после того, как комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в домогательствах.

Украинская правда
Темы: Росcия скандал
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