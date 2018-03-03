Біля Верховної Ради проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках кримінальних проваджень, які розслідують слідчі поліції Києва.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції, начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

"3 березня працівники поліції Києва проводять слідчі дії в наметовому містечку, розташованому біля Верховної Ради України. Процесуальні дії проводяться на підставі двох рішень суду та в рамках кримінальних проваджень, які розслідують слідчі поліції Києва. Підтримка поліцейськими забезпечена на вимогу слідчого", - заявив Крищенко.

За його словами, слідчі працюють по кримінальних провадженнях, одне з яких відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), інше – по подіях 27 лютого біля ВР.

Крищенко додав, що під час проведення слідчих дій мешканці наметового містечка чинили опір, тож поліцейським довелося затримати мешканців містечка, наразі вже 50 доправлено до райуправлінь поліції.

"Ухвала суду надає слідчим можливість працювати на місці вчинення протиправних дій, вилучати речові докази та опитувати можливих свідків. Будемо вилучати предмети, які використовувалися для нападу на поліцейських, нанесення тілесних ушкоджень. Вже зараз вибухотехніки вилучають кілька предметів, візуально схожих на споряджені гранати. Також будемо вилучати речі, які проходять по інших кримінальних провадженнях", – повідомив Крищенко.

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, наразі біля Верховної Ради спецпризначенці продовжують демонтаж наметового містечка, з наметів витягають особисті речі мітингувальників, усе складають у мішки.

Біля кордону правоохоронців зібралися близько 50 осіб на підтримку затриманих учасників акції, вигукують на адресу поліції "Всі в АТО", "Ганьба", "За що продалися?".

Фото - Ельдар Сарахман, УП

Як відомо, зранку 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

27 лютого біля Верховної Ради під час сутичок з правоохоронцями постраждали 14 правоохоронців. У поліції нагадали, що за минулий рік під час забезпечення безпеки учасників масових заходів постраждали майже 1,5 тисячі поліцейських.



17 грудня 2017 року лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі після участі у "Марші за імпічмент" та виступу на віче в центрі Києва заявив, що у Жовтневому палаці на вул. Інститутській буде облаштовано "координаційний штаб". Після протистояння з силами Нацгвардії та правоохоронцями учасники акції прорвалися до холу Жовтневого палацу, але далі їх не пропустили нацгвардійці. У Жовтневому в цей час тривав концерт, на якому також були присутні діти.

За фактом подій під Жовтневим палацом у Києві поліція розпочала два кримінальних провадження.