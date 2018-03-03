Порошенко: Критичну газову ситуацію подолано

Президент Петро Порошенко заявив, що критичну ситуацію, що склалася з газопостачанням в останні дні, подолано.

Про це він заявив під час зустрічі з керівництвом Укртрансгазу 3 березня.

За словами Порошенка, це стало можливим завдяки тому, що було різко збільшено кількість газу, що постачається з країн ЄС.

"Критична ситуація, яка виникла з постачанням газу у зв'язку зі спробою "Газпрому" зірвати виконання контракту на постачання газу в Україну, ... вже позаду. Зараз ми маємо різке постачання газу з ЄС - з Польщі, Словаччини та Угорщини, і станом на 10:20 ситуація із забезпеченням газом стабілізувалася, весь дефіцит газу повністю покрито", - заявив президент.

"На сьогодні ми маємо стабілізовану ситуацію з газопостачанням, маємо достатньо газу у підземних сховищах, на 2 млрд кубів більше, ніж минулого року... Відбір газу зі сховищ становить 115 млн кубів на добу. Часи газового шантажу Росією вже минули, ніхто Україну на коліна не поставить", - заявив Порошенко.

Він додав, що Україна разом з тим повністю виконує зобов'язання з транзиту газу до ЄС.

"Ми повідомили усіх наших партнерів у ЄС, вони були готові і добре поінформовані, і реакція ЄК та окремих членів ЄС свідчить про підтримку України... Ще одне свідчення РФ як ненадійного постачальника - навіщо будувати Турецький потік, Північний потік-2, коли в будь-який час без будь-якого попередження можна перекривати постачання газу усьому ЄС з метою забезпечення політичного тиску. Ці інструменти більше не працюють", - зазначив президент.

Також Порошенко подякував українцям за національну солідарність та за те, що вони відгукнулися на звернення щодо скорочення споживання газу.

"На 25 млн. кубометрів газу Україна скоротила споживання вчора - 14% загального обсягу споживання. Це і є ознака нашої солідарності", - зазначив президент.

Разом з тим у "Нафтогазі" заявили, що cтаном на ранок суботи українська газотранспортна система повністю збалансована і працює в штатному режимі.

"Наразі падіння тиску у магістральній системі газопроводів, що виникло через недотримання "Газпромом" контракту як на постачання, так і на транзит газу територією України, повністю зупинено завдяки збільшенню обсягів імпорту газу з європейського напрямку", - зазначили у компанії.

За оперативними даними за 1 березня, до країн ЄС та Молдови було протранзитовано 257 млн куб. м, за 2 березня – 265 млн куб. м, за 3 березня –очікується 264 млн куб. м газу.

При цьому "Газпром" не поставив "Нафтогазу" 18 млн куб. м газу, за які компанія внесла передоплату, що створило критичну ситуацію з постачанням газу для споживачів України.

Також у Нафтогазі заявили, що компанія наразі досі не отримала від ПАТ "Газпром" жодних документів стосовно наміру розірвати контракти на постачання та транзит газу.

"Діючі контракти не передбачають можливості їх розірвання в односторонньому порядку", - нагадали у НАК.

Як відомо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту. "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами арбітражних проваджень "Газпром" має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

1 березня стало відомо, що "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" за контрактом і повернув отриману передоплату.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв на засіданні Ради безпеки й оборони України того ж дня заявив, що дефіцит газу в Україні – близько 10 млн куб м на добу. Він запропонував обмежити споживання газу на 3-4 березня, коли ще очікується холодна погода.

2 березня глава правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія змушена негайно розпочати процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на постачання і транзит газу.

Більше про ситуацію з газопостачанням читайте у матеріалі "Прикрутили". Все, що треба знати про нову "газову війну" і закриті школи.