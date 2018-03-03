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Прокуратура перевірить перевищення повноважень поліцією біля ВР

Субота, 3 березня 2018, 17:41

Прокуратура Києва зареєструвала кримінальне провадження щодо можливого перевищення службових повноважень поліцейськими під час ранкових подій біля Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"З метою повної, всебічної та об’єктивної перевірки інформації прокуратурою столиці зареєстровано кримінальне провадження з визначенням попередньої правової кваліфікації за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, прокуратурою Києва розпочато кримінальне провадження за фактом можливого умисного перешкоджання працівником поліції професійній діяльності журналіста видання "Радіо Свобода".

У прес-службі нагадали, що, за словами представника преси, під час подій біля будівлі Верховної Ради до нього зі спіни підійшов поліцейський та, незважаючи на пред’явлене посвідчення журналіста, застосовував спецзасіб.

З метою перевірки цієї інформації зареєстроване кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Досудове розслідування обох проваджень доручено слідчим СВ ГУСБУ у місті Києві та Київській області.

Процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура міста Києва.

Разом з тим, постраждалий журналіст "Радіо Свобода" Сергій Нужненко у коментарі "Громадському" повідомив, що йому діагностували хімічний опік.

"Хімічний опік, зараз приїхали із лікарні в поліцію", — сказав він.

Як відомо, вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

Представники поліції демонтували намети біля Верховної Ради

"До відділків поліції доставлено понад 100 сіб, які чинили спротив співробітниками поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст.345 КК -"Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", - зазначили у поліції.

Пізніше затриманих випустили з відділків.

Українська правда
Теми: поліціяВерховна Радамітингипрокуратура
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