За минулу добу, 29 березня, бойовики 57 разів порушили перемир'я – постраждали 3 військових.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП бойовики обстріляли наші укріплення в районі Павлополя", – йдеться у звіті.

Міномети калібру 82 мм окупанти застосували по захисниках Широкиного, а гранатомети різних типів і стрілецьку зброю – поблизу Авдіївки, Водяного, Гнутового, Пісків, Опитного, Новотроїцького, Лебединського та Піщевика.

Також під вогонь з великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Талаківки, Кам’янки, Мар’їнки і Верхньоторецького, а з БМП – Гнутового, Талаківки і Піщевика.

Крім цього, стрілецьку зброю окупанти застосували по позиціях ЗСУ біля Широкиного, Шахти Бутівка та Павлополя, а протитанкову керовану ракету – в районі Новотроїцького.

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї противник обстрілював укріплення українських військових поблизу Артемового, а з великокаліберних кулеметів – неподалік населеного пункту Луганське.



Як повідомлялось, на Донбасі з 00:01 30 березня почало діяти перемир'я на період великодніх свят.