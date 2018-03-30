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Боевики совершили 57 обстрелов: 3 бойца пострадали

Пятница, 30 марта 2018, 06:24
Боевики совершили 57 обстрелов: 3 бойца пострадали

За прошедшие сутки, 29 марта, боевики 57 раз нарушили перемирие  пострадали 3 военных.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП боевики обстреляли наши укрепления в районе Павлополя",  говорится в отчете.

Минометы калибра 82 мм оккупанты применили по защитниках Широкиного, а гранатометы различных типов и стрелковое оружие  возле Авдеевки, Водяного, Гнутового, Песков, Опытного, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика.

Также под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковки, Каменки, Марьинки и Верхнеторецкого, а из БМП   Гнутового, Талаковки и Пищевика.

Кроме этого, стрелковое оружие оккупанты применили по позициям ВСУ возле Широкиного, Шахты Бутовка и Павлополя, а противотанковую управляемую ракету  в районе Новотроицкого.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал укрепления украинских военных рядом с Артемовым, а из крупнокалиберных пулеметов  возле населенного пункта Луганское.

Как сообщалось, на Донбассе с 00:01 30 марта начало действовать перемирие на период пасхальных праздников.

Темы: АТОДонбасс
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