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У зоні АТО почало діяти "великоднє перемир'я"

П'ятниця, 30 березня 2018, 01:47
У зоні АТО почало діяти великоднє перемир'я

На Донбасі з 00:01 30 березня почало діяти перемир'я на період великодніх свят.

Про це нагадав перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

Збройні сили України висловили готовність дотримуватися режиму тиші. Командування окупаційних формувань ОРДЛО пообіцяло не порушувати перемир'я.

26 березня стало відомо, що Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про режим припинення вогню на період великодніх свят.

Новий договір серед іншого передбачає:

- застосовувати дисциплінарні заходи за порушення режиму припинення вогню;

- відмову від наступальних дій і розвідоперацій;

- невідкриття вогню у відповідь;

- заборону на розміщення і застосування важкого озброєння в населених пунктах і в їх близькості.

Як повідомлялося, 2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир’я з 5 березня.

23 грудня 2017 року на Донбасі востаннє проголосили перемир’я. Про нього ТКГ домовилась у Мінську, однак режим "тиші" неодноразово порушували.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбасМінські угоди
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