Жебрівський розповів про поїздку на відпочинок в ОАЕ

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що може собі дозволити відпочинок в Об'єднаних Арабських Еміратах.



Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Мирнограді, повідомляють "Новости Донбасса".



"1,5 мільйона – дивіденди, 1 мільйон гривень – матеріальна допомога від підприємства, на якому я є акціонером. Приблизно, 600 тисяч [за рік] заробітна плата, 600 тисяч у дружини зарплата і так далі", – сказав голова Донеччини.



"Я на день народження на 5 днів поїхав відпочити, якийсь чоловік сфотографував, – і всі сайти показали, як Жебрівський за тисячу доларів на день може собі дозволити. Так, можу! Я за це податки заплатив", – заявив він.

Згодом декларація Жебрівського за 2017 рік з'явилася в реєстрі НАЗК.

День народження у Павла Жебрівського 21 березня.



22 березня Сергій Іванов опублікував у Facebook фотографії Жебрівського з відпочинку в ОАЕ, зазначивши, що номер у п'ятизірковому готелі One&Only Royal Mirage Dubai коштує близько тисячі доларів.