Жебрівський розповів про поїздку на відпочинок в ОАЕ

6034 перегляди
П'ятниця, 30 березня 2018, 08:33

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що може собі дозволити відпочинок в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Мирнограді, повідомляють "Новости Донбасса".

"1,5 мільйона – дивіденди, 1 мільйон гривень – матеріальна допомога від підприємства, на якому я є акціонером. Приблизно, 600 тисяч [за рік] заробітна плата, 600 тисяч у дружини зарплата і так далі", – сказав голова Донеччини.

"Я на день народження на 5 днів поїхав відпочити, якийсь чоловік сфотографував, – і всі сайти показали, як Жебрівський за тисячу доларів на день може собі дозволити. Так, можу! Я за це податки заплатив", – заявив він.

День народження у Павла Жебрівського 21 березня.

22 березня Сергій Іванов опублікував у Facebook фотографії Жебрівського з відпочинку в ОАЕ, зазначивши, що номер у п'ятизірковому готелі One&Only Royal Mirage Dubai коштує близько тисячі доларів.

Теми: Жебрівський декларації
powered by lun.ua
По темі
Місяць тому з Росії до ОРДЛО прибуло 100 снайперів – Жебрівський 9 березня 2018, 22:12
Роботу ДФС відновлено - Жебрівський 3 березня 2018, 18:05
Через обстріли Донецька фільтрувальна станція знову не працює 3 березня 2018, 01:39
Усі новини
Головні новини
В Україні запустили 4G
У Харкові стріляли біля ресторану – один загиблий і один поранений
Трамп заявив Путіну, що виграє гонку озброєнь - ЗМІ
"Великоднє перемир'я": 57 обстрілів, 3 постраждалих
Усі новини
Досвід

Як викрали мою машину і чого це мене навчило

здоров'я

Як правильно їсти авокадо