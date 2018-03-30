Жебривский рассказал о поездке на отдых в ОАЭ

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Пятница, 30 марта 2018, 08:33

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что может себе позволить отдых в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Мирнограде, сообщают "Новости Донбасса".

"1,5 миллиона – дивиденды, 1 миллион гривен – материальная помощь от предприятия, на котором я являюсь акционером. Приблизительно, 600 тысяч [за год] заработная плата, 600 тысяч у жены зарплата и так далее", – сказал глава Донетчины.

"Я на день рождения на 5 дней поехал отдохнуть, какой-то человек сфотографировал, и все сайты показали, как Жебривский за тысячу долларов в день может себе позволить. Да, могу! Я за это налоги заплатил", – заявил он.

День рождения у Павла Жебривского 21 марта.

22 марта Сергей Иванов опубликовал в Facebook фотографии Жебривского с отдыха в ОАЭ, отметив, что номер в пятизвездном отеле One&Only Royal Mirage Dubai стоит порядка тысячи долларов.

Темы: Жебривский декларации
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