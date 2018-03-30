Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба заявляє, що подача документів на конкурс в ДБР проходить неефективно, бо певні люди ставлять палки в колеса.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

"Подача документів на конкурси до ДБР зараз проходить неефективно. Мені важко поки що розуміти причини цього. Одна з них, – це не є доконаний факт, на рівні чуток – що один з керівників державного органу заборонив з певними погрозами приймати участь в конкурсі ДБР", - сказав Труба.

Він відмовився назвати ім'я цього керівника, але уточнив, що "чув не від однієї людини", що той "заборонив своїм підлеглим подавати документи на участь в конкурсі до ДБР".

За словами Труби, наразі є дефіцит претендентів до ДБР, але спрогнозувати, якою буде ситуація за 2 тижні, важко.

"Наразі у нас немає органу, який має право та повноваження розслідувати кримінальні провадження відносно високопосадовців. Тому що з 20 листопада це має робити ДБР. Чим довше ми не будемо запускатися, тим ця прогалина буде збільшуватися. Це повинні зрозуміти всі люди, від кого залежить оперативність запуску ДБР. І це повинні розуміти народні обранці, бо без відповідного законопроекту ми тимчасово не врегулюємо питання відсутності органу, який розслідує ці питання, ці провадження", - сказав Труба.

На зауваження, що нардепи, які є потенційними підслідними ДБР, можуть бути не зацікавлені в тому, щоб бюро запрацювало, Труба сказав:

"Здоровий глузд повинен перемогти. Цей орган потрібен не лише мені і не лише заступникам. Він потрібен Україні, міжнародній спільноті".

Як відомо, Державне бюро розслідувань розпочне провадження з 1 вересня 2018 року. ДБР проводитиме досудове розслідування злочинів, вчинених топ-посадовцями, суддями, працівниками правоохоронних органів, а також особами, що вчинили військові злочини.

За Генпрокуратурою з 1 вересня залишається функція організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

16 листопада 2017 року комісія з обрання керівництва ДБР обрала директором Державного бюро розслідування Романа Трубу, а його заступниками – прокурора Ольгу Варченко й заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.

22 листопада президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Труби директором ДБР.

Станом на кінець березня у бюро 11 працівників. Загалом їх має бути 1,5 тисячі.

Детальніше читайте в інтерв’ю УП "Роман Труба: Я не всі рішення повинен погоджувати з заступниками"