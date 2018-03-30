Председатель Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет, что подача документов на конкурс в ГБР проходит неэффективно, потому что определенные люди ставят палки в колеса.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Подача документов на конкурсы в ГБР сейчас проходит неэффективно. Тяжело пока понять причины этого. Одна из них – это не свершившийся факт, на уровне слухов – что один из руководителей государственного органа запретил с определенными угрозами принимать участие в конкурсе ГБР", - сказал Труба.

Он отказался назвать имя этого руководителя, но уточнил, что "слышал не от одного человека", что тот "запретил своим подчиненным подавать документы на участие в конкурсе в ГБР".

По словам Трубы, пока есть дефицит претендентов в ГБР, но спрогнозировать, какой будет ситуация через 2 недели, тяжело.

"Сейчас у нас нет органа, который имеет право и полномочия расследовать уголовные производства относительно чиновников. Потому что с 20 ноября это должно делать ГБР. Чем дольше мы не будем запускаться, тем этот пробел будет увеличиваться. Это должны понять все люди, от кого зависит оперативность запуска ГБР. И это должны понимать народные избранники, потому что без соответствующего законопроекта мы временно не урегулируем вопрос отсутствия органа, который расследует эти вопросы, эти производства", - сказал Труба.

На замечание, что нардепы, которые являются потенциальными подследственными ГБР, могут быть не заинтересованы в том, чтобы бюро заработало, Труба сказал:

"Здравый смысл должен победить. Этот орган нужен не только мне и не только заместителям. Он нужен Украине, международному сообществу".

Как известно, Государственное бюро расследований начнет производство с 1 сентября 2018 года. ГБР будет проводить досудебное расследование преступлений, совершенных топ-чиновниками, судьями, работниками правоохранительных органов, а также лицами, совершившими военные преступления.

За Генпрокуратурой с 1 сентября остается функция организации и процессуального руководства досудебным расследованием.

16 ноября 2017 года комиссия по избранию руководства ГБР выбрала директором Государственного бюро расследований Романа Трубу, а его заместителями – прокурора Ольгу Варченко и заместителя экс-прокурора Киева Александра Буряка.

22 ноября президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Трубы директором ГБР.

По состоянию на конец марта в ГБР 11 работников. Всего их должно быть 1,5 тысячи.

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