У ДБР оголосили конкурс на 219 посад

Державне бюро розслідувань оголосило конкурс на 219 посад центрального апарату.

Про це повідомляється на сторінці ДБР у Facebook.

"Конкурс на 219 посад центрального апарату Державного бюро розслідувань - оголошено! В тому числі, на 152 посади слідчих Бюро", - йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначається, що не оголошується конкурс на посади працівників оперативних підрозділів до внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань".

У ДБР пояснюють, що відповідними змінами до закону визначається посада оперативного працівника.

"Це перша хвиля конкурсу. Незабаром буде оголошено конкурс до територіальних управлінь. Переконаний, що тисячі людей захочуть спробувати свої сили", - зазначив директор ДБР Роман Труба.

Він запевняє, що всі процедури буде проведено прозоро.

"Той, хто переможе – зробить це завдяки своїм здібностям. Хто не переможе – має знати, що Бюро для всіх кандидатів забезпечило рівні можливості", - заявив Труба.

Як відомо, раніше народний депутат Мустафа Найєм заявив, що Державне бюро розслідувань формується з порушенням законодавства.

За його словами директор бюро Роман Труба "вирішив особисто затвердити кваліфікаційні вимоги до цих співробітників", що суперечить закону про ДБР.

По-друге, Труба заявив, що він "уже розділив співробітників ДБР на тих, у кого будуть спецзвання, і тих, у кого їх не буде".

З 2 березня стартував конкурс на зайняття керівних посад в Державному бюро розслідувань.

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