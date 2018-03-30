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Поліція розкрила деякі подробиці стрілянини у Харкові

П'ятниця, 30 березня 2018, 13:04

У результаті нічної стрілянини в Харкові в лікарні помер 32-річний громадянин Азербайджану, який отримав вогнепальне поранення голови.

Про це офіційно повідомила поліція Харківщини.

У 38-річного громадянина Грузії лікарі виявили  поранення стегна. Медики надали йому допомогу і відпустили додому.

Раніше повідомлялося про стрілянину, але особи постраждалих не розкривалися.

"Працівники поліції встановили, що обидва чоловіки мешкали у Харкові на підставі посвідки, що дозволяє тимчасове проживання на території України", – йдеться у повідомленні.

"Громадянин Грузії раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за скоєння умисного вбивства", – додає поліція.

Лікар розповів кореспонденту телеканалу "112 Україна", що у постраждалого – осколкове поранення.

За даними джерел Сайту Харкова 057, загиблий іноземець займався підприємницькою діяльністю (неофіційно). Зокрема на ринку "Барабашово".

Правоохоронці вилучили відео з камер відеоспостереження з місця події.

Як пише "Медіапорт", невідомі стріляли в відвідувачів ресторану "Агдам".

 

Поліція повідомила також, що всі речові докази вилучено та спрямовано на експертизу.

Нападників шукають.

Поліцейські закликають: "Якщо вам відома будь-яка інформація про обставини скоєння злочину, просимо надати її за телефонами: 102, або (057) 737-22-18 до чергової частини Слобідського відділу поліції чи іншим зручним для вас способом".

УП, доповнено
Теми: Харківкриміналзброя
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