Поліція розкрила деякі подробиці стрілянини у Харкові

У результаті нічної стрілянини в Харкові в лікарні помер 32-річний громадянин Азербайджану, який отримав вогнепальне поранення голови.

Про це офіційно повідомила поліція Харківщини.

У 38-річного громадянина Грузії лікарі виявили поранення стегна. Медики надали йому допомогу і відпустили додому.

Раніше повідомлялося про стрілянину, але особи постраждалих не розкривалися.

"Працівники поліції встановили, що обидва чоловіки мешкали у Харкові на підставі посвідки, що дозволяє тимчасове проживання на території України", – йдеться у повідомленні.

"Громадянин Грузії раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за скоєння умисного вбивства", – додає поліція.

Усі речові докази вилучено та спрямовано на експертизу.

Нападників шукають.

Поліцейські закликають: "Якщо вам відома будь-яка інформація про обставини скоєння злочину, просимо надати її за телефонами: 102, або (057) 737-22-18 до чергової частини Слобідського відділу поліції чи іншим зручним для вас способом".