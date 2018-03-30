Полиция раскрыла некоторые подробности стрельбы в Харькове

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Пятница, 30 марта 2018, 13:04

В результате ночной стрельбы в Харькове в больнице скончался 32-летний гражданин Азербайджана, который получил огнестрельное ранение головы.

Об этом официально сообщила полиция Харьковской области.

У 38-летнего гражданина Грузии врачи обнаружили ранение бедра. Медики оказали ему помощь и отпустили домой.

Ранее сообщалось о стрельбе, но личности пострадавших не раскрывались.

"Сотрудники полиции установили, что оба мужчины жили в Харькове на основании вида на жительство, что позволяет временное проживание на территории Украины", – говорится в сообщении.

"Гражданин Грузии ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства", – добавляет полиция.

Все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Нападавших ищут.

Полицейские призывают: "Если вам известна какая-либо информация об обстоятельствах совершения преступления, просим предоставить ее по телефонам: 102 или (057) 737-22-18 в дежурную часть Слободского отдела полиции или другим удобным для вас способом".

Темы: Харьков криминал оружие
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