Полиция раскрыла некоторые подробности стрельбы в Харькове

В результате ночной стрельбы в Харькове в больнице скончался 32-летний гражданин Азербайджана, который получил огнестрельное ранение головы.



Об этом официально сообщила полиция Харьковской области.



У 38-летнего гражданина Грузии врачи обнаружили ранение бедра. Медики оказали ему помощь и отпустили домой.



Ранее сообщалось о стрельбе, но личности пострадавших не раскрывались.



"Сотрудники полиции установили, что оба мужчины жили в Харькове на основании вида на жительство, что позволяет временное проживание на территории Украины", – говорится в сообщении.



"Гражданин Грузии ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства", – добавляет полиция.

Врач рассказал корреспонденту телеканала "112 Украина", что у пострадавшего – осколочное ранение.

По данным источников Сайта Харькова 057, погибший иностранец занимался предпринимательской деятельность (неофициально). В частности на рынке "Барабашово".

Правоохранители изъяли видео с камер видеонаблюдения с места происшествия.

Как пишет "Медиапорт", неизвестные стреляли в посетителей ресторана "Агдам".

Полиция также собщила, что все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.



Нападавших ищут.



Полицейские призывают: "Если вам известна какая-либо информация об обстоятельствах совершения преступления, просим предоставить ее по телефонам: 102 или (057) 737-22-18 в дежурную часть Слободского отдела полиции или другим удобным для вас способом".