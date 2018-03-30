В зоні АТО загинув боєць, ще 3 отримали поранення – штаб

В першу половину доби 30 березня бойовики російсько-окупаційних військ порушували режим "великоднього перемир’я" встановлений з опівночі.

Станом на 18.00 зафіксовано 16 обстрілів позицій сил АТО, інформує прес-центр штабу АТО.

Зокрема на донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів та протитанкової керованої ракети противник обстріляв наші укріплення поблизу Талаківки, гранатомети застосував в районі Опитного, Верхньоторецького та Богданівки, а зенітну установку – неподалік Водяного.

Крім цього, зі стрілецької зброї вогонь вівся по захисниках Авдіївки, Опитного, Новотроїцького, позиції "шахта Бутівка" та Павлополя.

На луганському напрямку від початку доби умови перемир’я з боку ворога дотримувалося у повній мірі.

"На жаль, під час виконання бойових завдань загинув один український військовослужбовець, троє воїнів – отримали поранення. Постраждалих доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу", – йдеться в повідомленні.