В зоне АТО погиб боец, еще 3 получили ранения – штаб

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Пятница, 30 марта 2018, 18:21

В первую половину суток 30 марта боевики российско-оккупационных войск нарушали режим "пасхального перемирия" установленного с полуночи.

По состоянию на 18.00 зафиксировано 16 обстрелов позиций сил АТО, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракеты противник обстрелял наши укрепления вблизи Талаковки, гранатометы применил в районе Опытного, Верхнеторецкого и Богдановки, а зенитную установку - неподалеку Водяного.

Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитниках Авдеевки, Опытного, Новотроицкого, позиции "шахта Бутовка" и Павлополя.

На луганском направлении от начала суток условия перемирия со стороны врага соблюдалось в полной мере.

"К сожалению, во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий, трое воинов - получили ранения. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Лидеры стран Нормандской четверки в своем заявлении от 28 марта отметили важность тщательного соблюдения режима прекращения огня по случаю Пасхальных праздников, объявленного 30 марта, и обеспечение эффективного мониторинга и верификации со стороны СММ ОБСЕ.

В то же время предыдущие "режимы тишины", которые объявлялись на Донбассе, в частности "всеобъемлющее" перемирие от 5 марта, продолжались буквально несколько суток. Силы АТО отмечали, что боевики нарушают соглашения и используют запрещенное вооружения.

Украинская правда
Темы: АТО
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