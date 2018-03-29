Нормандська четвірка зробила нову заяву щодо Донбасу

Лідери країн Нормандської четвірки розглянуть можливі шляхи прискорення імплементації Мінських домовленостей найближчим часом.

Про це йдеться у спільній заяві, яку оприлюднила 29 березня прес-служба президента України.

"Лідери країн Нормандської четвірки підтверджують їхню відданість імплементації Мінських домовленостей у всіх її вимірах (безпековому, політичному, гуманітарному та соціально-економічному)", – наголошується в заяві.

Зазначається, що сторони "розглянуть можливі шляхи прискорення імплементації домовленостей у найближчі місяці".

Сторони також привітали домовленість щодо поновлення з 30 березня 2018 року режиму припинення вогню з нагоди Великодніх свят.

Вкотре наголошується важливість її ретельного дотримання та забезпечення ефективного моніторингу і верифікації з боку СММ ОБСЄ.

Крім цього, Нормандська четвірка закликала докладати більше зусиль з метою звільнення решти заручників відповідно до формули "всіх на всіх" на тлі успішного звільнення близько 300 осіб 27 грудня 2017 року.

Як відомо, до переговірної четвірки в нормандському форматі щодо агресії Росії на Донбасі входять Україна, Франція, Німеччина та Російська Федерація.

Як повідомлялося, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове припинення вогню в зоні АТО на період великодніх свят починаючи з 30 березня 2018 року 00 ч. 01 хв. за київським часом.

Водночас попередні "режими тиші", які оголошувалися на Донбасі, зокрема "всеохоплююче" перемир'я від 5 березня, тривали буквально кілька діб. Сили АТО наголошували, що бойовики порушують угоди та використовують заборонене озброєння.

Останній обмін з Російською Федерацією відбувся 2 березня 2018 року: на адмінмежі з окупованим Росією Кримом двох співробітників української Держприкордонслужби Богдана Марцоня та Ігора Дзюбака обміняли на двох російських прикордонників, які були затримані в Україні у липні 2017 року.

Звільнення 5 українців з ОРДЛО зірвалося.

Представник України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Ірина Геращенко наголошувала, що в України є більше 20 упійманих на Донбасі росіян, яких вона готова обміняти на політв'язнів, незаконно утримуваних в РФ.

Геращенко наголосила, що для такого обміну Україна готова "до всіх здорових компромісів", водночас констатувала відсутність прогресу попри всі зусилля Києва пришвидшити чергову хвилю звільнення .

Президент Петро Порошенко під час прес-конференції 28 лютого, присвяченій планам на 2018 рік, зазначив, що кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук виявився найбільш ефективною кандидатурою у переговорах з Росією щодо полонених.