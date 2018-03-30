ФФУ просить УЄФА заборонити символіку бойовиків Донбасу

Федерація футболу України надіслала звернення до FARE, організації, яка бореться з проявами расизму та ксенофобії в європейському футболі, з проханням додати до переліку забороненої для демонстрації на футбольних матчах символіки так званих "ДНР та "ЛНР".



Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.



Раніше ФФУ звернулася до УЄФА із проханням відкрити дисциплінарне провадження за фактом демонстрації символіки так званої "ДНР" під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Рома" – "Шахтар", який відбувся в Римі 13 березня 2018 року.



Відео цього інцидента було опубліковано в фейсбук-групі Український футбол. Прапор незаконного збройного формування "ДНР" був у секторі вболівальників італійської команди.

Зазначимо, що після внесення символіки до переліку забороненої у FARE, УЄФА зможе накладати штрафні санкції на стадіони, де ця символіка була вивішена.



Покарання може бути застосовано до команд та клубів на матчах яких з`явиться заборонена символіка.