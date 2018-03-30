Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ФФУ просить УЄФА заборонити символіку бойовиків Донбасу

П'ятниця, 30 березня 2018, 19:20
ФФУ просить УЄФА заборонити символіку бойовиків Донбасу

Федерація футболу України надіслала звернення до FARE, організації, яка бореться з проявами расизму та ксенофобії в європейському футболі, з проханням додати до переліку забороненої для демонстрації на футбольних матчах символіки так званих "ДНР та "ЛНР".

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Раніше ФФУ звернулася до УЄФА із проханням відкрити дисциплінарне провадження за фактом демонстрації символіки так званої "ДНР" під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Рома" – "Шахтар", який відбувся в Римі 13 березня 2018 року.

Відео цього інцидента було опубліковано в фейсбук-групі Український футбол. Прапор незаконного збройного формування "ДНР" був у секторі вболівальників італійської команди.

Зазначимо, що після внесення символіки до переліку забороненої у FARE, УЄФА зможе накладати штрафні санкції на стадіони, де ця символіка була вивішена.

Покарання може бути застосовано до команд та клубів на матчах яких з`явиться заборонена символіка.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
футбол
Суд арештував генерального секретаря УАФ Запісоцького
Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Останні новини
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: