ФФУ просит УЕФА запретить символику боевиков Донбасса

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Пятница, 30 марта 2018, 19:20

Федерация футбола Украины направила обращение к FARE, организации, которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе, с просьбой добавить в перечень запрещенной для демонстрации на футбольных матчах символику так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Ранее ФФУ обратилась к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации символики так называемой "ДНР" во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Шахтер", который состоялся в Риме 13 марта 2018.

Видео этого инцидента было опубликовано в фейсбук-группе Украинский футбол. Флаг незаконного вооруженного формирования "ДНР" был в секторе болельщиков итальянской команды.

Отметим, что после внесения символики в перечень запрещенной в FARE УЕФА сможет накладывать штрафные санкции на стадионы, где эта символика была вывешена.

Наказание может быть применено к командам и клубам, на матчах которых появится запрещенная символика.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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