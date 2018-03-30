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Избрали членов Совета общественного контроля ГБР

Пятница, 30 марта 2018, 22:29
Избрали членов Совета общественного контроля ГБР

Закончились выборы в Совет общественного контроля при Государственном бюро расследований.

Об этом сообщает экс-прокурор, менеджер группы "Реформа органов правопорядка" РПР, StateWatch Владимир Петраковский в комментарии УП.

Всего утвердили 15 человек, среди них:

Ростислав Попович - 32 голосов

Василий Апасов - 27 голосов

Ярослав Романенко -37 голосов

Максим Болдин - 39 голосов

Ростислав Дмитрусь - 41 голосов

Максим Марчук - 35 голосов

Игорь Проценко - 33 голосов

Наталья Мамченко - 41 голосов

Анатолий Свирид - 29 голосов

Александр Вольвак - 31 голосов

Сергей Иванов - 30 голосов

Денис Колесников - 31 голосов

Надежда Коренная - 31 голосов

Екатерина Кувита - 22 голосов

Анна Колесник - 22 голосов

Петраковский рассказал, что во время голосования и подсчета голосов не было критических нарушений, однако он рассказал о тренде во время голосования.

"Наблюдался четкий тренд - формировались группы, которые голосовали друг за друга и из-за этого был большой отрыв", - отметил он.

Кроме того был еще один инцидент при подсчете голосов. Тогда выбыл один из кандидатов, который получил 19 голосов.

По словам Петраковского, этот человек "просто ушел", поскольку, по его мнению, "все слишком долго продолжалось".

Из-за этого инцидента члены избирательной комиссии написали особое мнение. В нем они заявляют, что подсчет голосов был не совсем корректен, отметил Петраковский.

Как известно, эксперты и нардепы сообщали, что власти планируют сфальсифицировать выборы Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований и избрать лояльных к себе людей.

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Мария Думанская, УП

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Темы: ГБР
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