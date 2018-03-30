Суд арештував російське судно – прокуратура
П'ятниця, 30 березня 2018, 23:14
Суд арештував судно "Норд" під прапором РФ, яке затримали українські прикордонники.
Про це повідомляє речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Twitter.
"Прокуратура АРК: Продовжуємо роботу щодо затриманого судна "НОРД", зокрема сьогодні судом задоволено клопотання прокуратури АР Крим, яким на дане судно порушника накладено арешт", - написала вона.
Як відомо, 25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.
У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване в окупованому Росією Криму.
Затримане судно із командою відконвоювали до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.
Українська правда