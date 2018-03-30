Суд арештував російське судно – прокуратура

Суд арештував судно "Норд" під прапором РФ, яке затримали українські прикордонники.

Про це повідомляє речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Twitter.

"Прокуратура АРК: Продовжуємо роботу щодо затриманого судна "НОРД", зокрема сьогодні судом задоволено клопотання прокуратури АР Крим, яким на дане судно порушника накладено арешт", - написала вона.

Як відомо, 25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

Затримане судно із командою відконвоювали до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.