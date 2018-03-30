Суд арештував російське судно – прокуратура

856 переглядів
П'ятниця, 30 березня 2018, 23:14

Суд арештував судно "Норд" під прапором РФ, яке затримали українські прикордонники.

Про це повідомляє речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Twitter.

"Прокуратура АРК: Продовжуємо роботу щодо затриманого судна "НОРД", зокрема сьогодні судом задоволено клопотання прокуратури АР Крим, яким на дане судно порушника накладено арешт", - написала вона.

Як відомо, 25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

Затримане судно із командою відконвоювали до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.

Українська правда
Теми: прокуратура Росія
powered by lun.ua
По темі
У Києві викрили підпільну друкарню фальшивих техпаспортів 30 березня 2018, 12:13
Пожежа у "Вікторії": Експерти підтвердили ДНК загиблих дітей 29 березня 2018, 11:29
Дмитру Россошанському продовжили запобіжний захід 27 березня 2018, 18:53
Усі новини
Головні новини
Обрали членів Ради громадського контролю ДБР
Головні новини дня – за 60 секунд
Порошенко подав декларацію про доходи
В зоні АТО загинув боєць, ще 3 отримали поранення – штаб
Усі новини
думка

Чи можуть бути рівними вчитель та учень?

у топі

ТОП-10 найстрашніших фільмів від Netflix

Instagram дня

Українка створює їстівні картини і продає їх закордон