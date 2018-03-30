Суд арестовал российское судно - прокуратура
Пятница, 30 марта 2018, 23:14
Суд арестовал судно "Норд" под флагом РФ, которое задержали украинские пограничники.
Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Twitter.
"Прокуратура АРК: Продолжаем работу по задержанному судну "НОРД", в частности сегодня судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым, которым на это судно нарушителя наложен арест", - написала она.
Как известно, 25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.
В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.
Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.
Украинская правда