Суд арестовал российское судно - прокуратура

Суд арестовал судно "Норд" под флагом РФ, которое задержали украинские пограничники.

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Twitter.

"Прокуратура АРК: Продолжаем работу по задержанному судну "НОРД", в частности сегодня судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым, которым на это судно нарушителя наложен арест", - написала она.

Как известно, 25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.