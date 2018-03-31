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МінТОТ: розмінування Донбасу коштуватиме більше $800 млн

Субота, 31 березня 2018, 03:32

Витрати на розмінуванням всього Донбасу можуть перевищити 800 мільйонів доларів.

Про це розказав міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш в ефірі Радіо Свобода.

"Попередні оцінки по розмінуванню. Хорватія за площею десь 50 тисяч квадратних кілометрів. За 20 років Хорватія витратила трохи більше 800 мільйонів доларів на розмінування своєї території, розмінування для розвитку, щоб там можна було пахати, сіяти, будувати", – розповів Черниш.

Він уточнив, що це приблизні цифри, повну оцінку можна буде зробити після звільнення окупованих територій Донбасу.

На думку міністра, необхідно утворити орган під егідою уряду, який координуватиме всі заходи, пов’язані з розмінуванням і обережним поводженням з боєприпасами.

Черниш підкреслив, що розмінування – це не лише знешкодження мін або залишків боєприпасів.

"У зоні бойових дій живе кілька сотень тисяч населення. Ці люди мають бути навчені безпечно поводитися з боєприпасами, щоб не підриватися, потрібно маркувати територію… Це настільки великий комплекс проблем, на який не звертають уваги. Усі говорять про розмінування, а скільки постраждалих, допомога цим людям…", – зазначив Вадим Черниш.

Як повідомляла на початку року прес-служба Міноборони, у 2017 році вибухотехніки провели розмінування у Донецькій та Луганській областях на площі майже 26 тисяч гектарів, знешкодивши близько 326 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Теми: ДонбасАТО
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