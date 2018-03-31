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МинТОТ: разминирование Донбасса будет стоить больше $800 млн

Суббота, 31 марта 2018, 03:32

Расходы на разминированием всего Донбасса могут превысить 800 млн долларов.

Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в эфире Радио Свобода.

"Предварительные оценки по разминированию. Хорватия по площади где-то 50 000 квадратных километров. За 20 лет Хорватия потратила чуть больше 800 млн долларов на разминирование своей территории, разминирование для развития, чтобы там можно было пахать, сеять, строить", - рассказал Черныш.

Он уточнил, что это приблизительные цифры, полную оценку можно будет сделать после освобождения оккупированных территорий Донбасса.

По мнению министра, необходимо создать орган под эгидой правительства, который будет координировать все мероприятия, связанные с разминированием и осторожным обращением с боеприпасами.

Черныш подчеркнул, что разминирование - это не только уничтожение мин или остатков боеприпасов.

"В зоне боевых действий живет несколько сотен тысяч населения. Эти люди должны быть обучены безопасно обращаться с боеприпасами, чтобы не подрываться, нужно маркировать территорию ... Это настолько большой комплекс проблем, на который не обращают внимания. Все говорят о разминировании, а сколько пострадавших, помощь этим людям ... ", - отметил Вадим Черныш.

Как сообщала в начале года пресс-служба Минобороны, в 2017 году взрывотехники провели разминирование в Донецкой и Луганской областях на площади почти 26 тысяч гектаров, обезвредив около 326 тысяч взрывоопасных предметов.

Темы: ДонбассАТО
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