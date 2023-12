США призвали Украину отменить е-декларирование для общественных активистов

Государственный департамент США рекомендует Украине отменить требование об е-декларировании для активистов и членов неправительственных организаций.

Об этом говорится в заявлении представительницы Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют правительству Украины отменить закон, который требует раскрывать активы участников гражданского общества и международных членов наблюдательных советов государственных предприятий", - отмечается в заявлении.

В Госдепе США подчеркивают, что система декларирования активов в Украине должна работать для привлечения государственных должностных лиц к ответственности, а не создавать ненужный груз или давление на гражданское общество.

"Этот карательный закон касается тех же людей, которые стремятся повысить прозрачность и подотчетность в Украине, выполняя обещания Евромайдана и стремления украинского народа к демократической стране, управляемой верховенством закона", - говорится в заявлении.

