США призвали Украину отменить е-декларирование для общественных активистов

Государственный департамент США рекомендует Украине отменить требование об е-декларировании для активистов и членов неправительственных организаций.

Об этом говорится в заявлении представительницы Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют правительству Украины отменить закон, который требует раскрывать активы участников гражданского общества и международных членов наблюдательных советов государственных предприятий", - отмечается в заявлении.

В Госдепе США подчеркивают, что система декларирования активов в Украине должна работать для привлечения государственных должностных лиц к ответственности, а не создавать ненужный груз или давление на гражданское общество.

"Этот карательный закон касается тех же людей, которые стремятся повысить прозрачность и подотчетность в Украине, выполняя обещания Евромайдана и стремления украинского народа к демократической стране, управляемой верховенством закона", - говорится в заявлении.

Ukraine’s asset declaration system should hold public officials accountable, not place unnecessary burdens or pressure on #civilsociety. The United States strongly encourages the government of #Ukraine to repeal this legislation. https://t.co/UFoVBpPksI pic.twitter.com/d4E2ZoqDf6 — Heather Nauert (@statedeptspox) March 30, 2018

США призывают срочно отменить это требование закона, а пока этого не сделано, предоставить временную амнистию для лиц, которые не подадут декларации в установленные сроки.

Ранее послы стран "Большой семерки" призвали Верховную Раду отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных компаний.

Напомним, европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал крайне жесткое заявление в связи с провалом в исполнении украинским руководством собственных обещаний.

Заявление появилось из-за того, что уже 1 апреля истечет срок подачи электронной деклараций общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции.

Брюссель неоднократно требовал от Украины отменить это обязательство, но ничего не было сделано: президент Порошенко предложил проект закона, который был жестко раскритикован Венецианской комиссией, а Верховная рада не нашла голосов для отмены скандальных норм.

Как известно, 22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.

Руководство "Центра противодействия коррупции" и привлеченные к работе общественной антикоррупционной организации эксперты подали электронные декларации за 2017 год, в которых среди прочего указаны коты, собаки и трехметровая "антикоррупционная задница".