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В РФ мільярдера з "кремлівської доповіді" затримали та допитали у справах про шахрайство

Субота, 31 березня 2018, 10:33

Мільярдера, співвласника групи "Сумма" і фігуранта "кремлівської доповіді" Зіявудіна Магомедова було затримано та допитано в рамках трьох кримінальних справ про шахрайство, які розслідує Слідчий департамент МВС Росії.

Як повідомляє російський "Комменсант", разом з Магомедовим було затримано кількох топ-менеджерів компаній "Сумми".

Дії затриманих кваліфіковані за ч.4 ст.159 КК РФ (шахрайство, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі або спричинило позбавлення права громадянина на житлове приміщення), проте очікується, що в результаті йтиметься про ст.210 КК РФ (організація злочинного співтовариства або участь в ньому).

У п'ятницю також було проведено обшуки "за кількома десятками адрес, в тому числі у квартирах і будинках".

При цьому у групі "Сумма" стверджували, що бізнесмен не був затриманий або заарештований, і називали допит свого власника "бесідою зі слідчими". Обшуки в офісах групи компаній "Сумма" її представник також не підтвердив. 

Як повідомляє ТАСС з посиланням на джерело у правоохоронних органах, Магомедов і ще кілька людей, включаючи його брата, були допитані в рамках 3 кримінальних справ про шахрайство.

На даний момент процесуальний статус Магомедова невідомий, повідомило джерело. За його даними, в рамках кримінальних справ було проведено обшуки за 70 адресами.

Як відомо, Зіявудін Магомедов - власник групи компаній "Сумма", яка об'єднує підприємства у транспортній, енергетичній та аграрній сферах. Вважається наближеним до Дмитра Медведєва, під час президентства якого отримав підряди на будівництво футбольного стадіону у Самарі і реконструкцію Великого театру.

Магомедов потрапив до "Кремлівської доповіді", яку оприлюднила адміністрація президента США у січні 2018 року, до осіб з цього списку уряд США може застосувати санкції. У "Доповіді"  - 210 осіб, з них 114 - чиновники і парламентарії, 96 - олігархи.

Зокрема, там згадуються представники адміністрації президента РФ, Держдуми і Ради федерації, а також всі члени уряду на чолі з Дмитром Медведєвим, члени Ради безпеки, глави федеральних агентств, керівники найбільших російських підприємств.

Казначейство США додало до списку бізнесменів, статки яких "згідно з достовірними джерелами", оцінюються в 1 млрд. дол. США або більше. Багато хто стверджує, що список олігархів був узятий безпосередньо зі списку російського Форбса.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіясанкціїСША
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