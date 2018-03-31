В РФ миллиардера из "кремлевского доклада" задержали и допросили по делам о мошенничестве

Миллиардер, совладелец группы "Сумма" и фигурант "кремлевского доклада" Зиявудин Магомедов был задержан и допрошен в рамках трех уголовных дел о мошенничестве, которые расследует Следственный департамент МВД России.

Как сообщает российский "Коммерсант", вместе с Магомедовым задержаны несколько топ-менеджеров компаний "Суммы".

Действия задержанных квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), однако ожидается, что в итоге речь будет идти о ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

В пятницу также были проведены обыски "по нескольким десяткам адресов, в том числе в квартирах и домах".

При этом в группе "Сумма" утверждали, что бизнесмен не был задержан или арестован, и называли допрос своего владельца "беседой со следователем".

Обыски в офисах группы компаний "Сумма" ее представитель также не подтвердила.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Магомедов и еще несколько человек, включая его брата, были допрошены в рамках 3 уголовных дел о мошенничестве.

На данный момент процессуальный статус Магомедова неизвестен, отметил источник. По его данным, в рамках уголовных дел были проведены обыски по 70 адресам.

Как известно, Зиявудин Магомедов – владелец группы компаний "Сумма", которая объединяет предприятия в транспортной, энергетической и агргарной сферах. Считается приближенным к Дмитрию Медведеву, во время президентства которого получил подряды на строительство футбольного стадиона в Самаре и реконструкцию Большого театра.

Магомедов попал в "Кремлевский отчет", обнародованный администрацией президента США в январе 2018 года, к лицам из этого списка правительство США может применить санкции. В "Отчете" - 210 человек, из них 114 - чиновники и парламентарии, 96 - олигархи. В частности, там упоминаются представители администрации президента РФ, Госдумы и Совета федерации, а также все члены правительства во главе с Дмитрием Медведевым, члены Совета безопасности, главы федеральных агентств, руководители крупнейших российских предприятий.

Казначейство США добавило в список бизнесменов, состояние которых "согласно достоверным источникам", оценивается в размере 1 млрд. долл. США или более. Многие утверждают, что список олигархов был взят напрямую из списка российского Форбса.