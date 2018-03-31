У п'ятницю загинув один та поранено 4 військових – Міноборони

Внаслідок ворожих обстрілів у п'ятницю один український військовий отримав поранення. Крім того, внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинув один та отримали поранення ще троє воїнів.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк на брифінгу в суботу.

"Внаслідок ворожих обстрілів один захисник України отримав поранення… Окрім цього, із сумом повідомляємо, що під час виконання бойових завдань, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув один український військовослужбовець, ще троє наших захисників отримали поранення", - сказав Гуцуляк.

Він уточнив, що всіх поранених доставлено до медичних закладів.

Стан здоров’я військовослужбовця, який постраждав під час обстрілу — середньої важкості. Про стан здоров'я інших не повідомляється.

Як відомо, раніше прес-центр штабу АТО повідомляв лише про 1 загиблого та 3 постраждалих військових.