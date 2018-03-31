В пятницу погиб один и ранены 4 военных - Минобороны

275 просмотров
Суббота, 31 марта 2018, 17:03

Вследствие вражеских обстрелов в пятницу один украинский военный получил ранения. Кроме того, в результате подрыва на взрывном устройстве погиб один и получили ранения еще трое воинов.

Об этом сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в субботу.

"В результате вражеских обстрелов один защитник Украины получил ранения... Кроме этого, с грустью сообщаем, что во время выполнения боевых задач, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один украинский военнослужащий, еще трое наших защитников получили ранения", - сказал Гуцуляк.

Он уточнил, что всех раненых доставили в медицинские учреждения.

Состояние здоровья военнослужащего, который пострадал во время обстрела - средней тяжести. О состоянии здоровья других не сообщается.

Как известно, ранее пресс-центр штаба АТО сообщал лишь об 1 погибшем и 3 пострадавших военных.

Украинская правда
Темы: АТО
powered by lun.ua
По теме
АТО: Перемирие длилось 10 минут, боевики совершили 32 обстрела 31 марта 2018, 07:58
МинТОТ: разминирование Донбасса будет стоить больше $800 млн 31 марта 2018, 03:32
В зоне АТО погиб боец, еще 3 получили ранения – штаб 30 марта 2018, 18:21
Все новости
Главные новости
Россия требует от Великобритании забрать еще 50 дипломатов
Порошенко показал, сколько потратил на туризм
Пограничники: В очередях на въезд в Украину - сотни авто
МВФ требует от Украины пересмотра цены на газ
Все новости
Любовь

5 языков любви от доктора философии

бренд

В Нью-Йорке открыли магазин гендерно нейтральной одежды

киев

Как выглядит первый в Украине отель для секса