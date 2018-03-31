В пятницу погиб один и ранены 4 военных - Минобороны

Вследствие вражеских обстрелов в пятницу один украинский военный получил ранения. Кроме того, в результате подрыва на взрывном устройстве погиб один и получили ранения еще трое воинов.

Об этом сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в субботу.

"В результате вражеских обстрелов один защитник Украины получил ранения... Кроме этого, с грустью сообщаем, что во время выполнения боевых задач, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один украинский военнослужащий, еще трое наших защитников получили ранения", - сказал Гуцуляк.

Он уточнил, что всех раненых доставили в медицинские учреждения.

Состояние здоровья военнослужащего, который пострадал во время обстрела - средней тяжести. О состоянии здоровья других не сообщается.

Как известно, ранее пресс-центр штаба АТО сообщал лишь об 1 погибшем и 3 пострадавших военных.