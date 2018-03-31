Балуха перевели у камеру з постійним відеонаглядом, він схуд

Незаконно засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха перевели з одиночної камери в іншу, де він перебуває під постійним відеоспостереженням.

Про це повідомили у Кримській правозахисній групі за підсумками відвідування Балуха адвокатом 30 березня.

За інформацією правозахисників, Балух, який продовжує голодування, оголошене 19 березня на знак протесту з винесеним йому вироком, сильно схуд і змарнів.

У новій камері, куди перевели активіста, у Балуха є сусід, якому співробітники СІЗО приносять домашню їжу.

"Балух розцінює це як форму знущання і спробу змусити його вийти з голодування. І до початку голодування до активіста в камеру приходили співробітники СІЗО, які намагалися його відмовити від голодування", - зазначили правозахисники.

Як відомо, 16 січня 2018 року Володимира Балуха Роздольненський районний "суд" засудив до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів.

4 березня "Верховний суд" Криму змінив у частині покарання вирок і зменшив термін позбавлення волі на 2 місяці - до 3 років і 5 місяців.

9 березня Балух оголосив безстрокове голодування.

Наприкінці березня родичі Балуха заявили, що не можуть отримати інформацію про його стан здоров'я.