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Балуха перевели в камеру с постоянным видеонаблюдением, он похудел

Суббота, 31 марта 2018, 17:11
Балуха перевели в камеру с постоянным видеонаблюдением, он похудел
Фото - А.Наумлюк

Незаконно осужденного в аннексированном Россией Крыму украинского активиста Владимира Балуха перевели из одиночной камеры в другую, где он находится под постоянным видеонаблюдением.

Об этом сообщили в Крымской правозащитной группе по итогам посещения Балуха адвокатом 30 марта. 

По информации правозащитников, Балух, который продолжает голодовку, объявленную 19 марта в знак протеста с вынесенным ему приговором, сильно похудел и осунулся.

В новой камере, куда перевели активиста, у Балуха есть сосед, которому сотрудники СИЗО приносят домашнюю еду.

"Балух расценивает это как форму издевательства и попытку заставить его выйти из голодовки. И до начала голодовки к активисту в камеру приходили сотрудники СИЗО, которые пытались его отговорить от голодовки", – отметили правозащитники. 

Как известно, 16 января 2018 года Владимира Балуха Раздольненский районный "суд" приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей.

4 марта "Верховный суд" Крыма изменил в части наказания приговор и снизил срок лишения свободы на 2 месяца - до 3 лет и 5 месяцев.

9 марта Балух объявил бессрочную голодовку.

В конце марта родственники Балуха заявили, что не могут получить информацию о его состоянии здоровья.

Темы: политзаключенныеКрыманнексия
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