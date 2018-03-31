Використовуючи "перемир'я", бойовики зосереджують техніку – штаб

Використовуючи "режим перемир’я", бойовики продовжують приховано зосереджувати військову техніку та озброєння.

Про це повідомив у суботу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк із посиланням на інформацію прес-центру штабу АТО.

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що у районах населених пунктів Чистяково, Олександрівка та Круглик спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтверджено факт розташування 14-ти танків, а у районі населеного пункту Золоте — 9 одиниць БМП-1", - сказав він.

Крім того, за результатами проведеної верифікації місць зберігання відведеної техніки, спостерігачі місії виявили відсутність 18-ти танків, 9-ти мінометів 82 калібру та 15 одиниць протитанкових гармат МТ-12.

"За наявною інформацією, на Світлодарському напрямку зафіксовано переміщення техніки бойовиків до лінії зіткнення сторін, у кількості 14 БМП, та 6 одиниць тентових вантажівок, які рухалися з району населеного пункту Дебальцеве в бік населеного пункту Логвінове", - додав Гуцуляк.

Він також наголосив, що продовжується практика зосередження бойовиками збройних формувань РФ техніки та озброєння у населених пунктах практично по всій лінії розмежування.

Так, у східній частині населеного пункту Безіменне, на приватних ділянках зафіксовано розташування декількох одиниць танків, а на території школи населеного пункту Софіївка — артилерійські системи різного калібру.

У промзоні населеного пункту Кадіївка, та на території ПТУ № 10 Роздольного виявлено реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".

"Подібні дії з боку окупаційної адміністрації РФ Українська сторона СЦКК розцінює як черговий етап підготовки засобів вогневого ураження до їх застосування по позиціям Збройних Сил України, та по мирному населенню Донбасу в порушення Мінських домовленостей, що свідчить про їхню зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту", - підкреслив речник Міноборони.

Як повідомлялося, бойовики зірвали "великоднє перемир’я", встановлене на лінії розмежування сторін з опівночі 30 березня, вже через 10 хвилин. За минулу добу зафіксовано 32 ворожих обстріли.