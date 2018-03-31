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Используя "перемирие", боевики сосредотачивают технику - штаб

Суббота, 31 марта 2018, 17:16

Используя "режим перемирия", боевики продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение.

Об этом сообщил в субботу представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию пресс-центра штаба АТО.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что в районах населенных пунктов Чистяково, Александровка и Круглик наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвержден факт расположения 14-ти танков, а в районе населенного пункта Золотое - 9 единиц БМП-1", - сказал он.

Кроме того, по результатам проведенной верификации мест хранения отведенной техники, наблюдатели миссии обнаружили отсутствие 18-ти танков, 9-ти минометов 82 калибра и 15 единиц противотанковых пушек МТ-12.

"По имеющейся информации, на Светлодарском направлении зафиксировано перемещение техники боевиков к линии соприкосновения сторон, в количестве 14 БМП, и 6 единиц тентовых грузовиков, двигавшихся из района населенного пункта Дебальцево в сторону населенного пункта Логвиново", - добавил Гуцуляк.

Он также отметил, что продолжается практика сосредоточения боевиками вооруженных формирований РФ техники и вооружения в населенных пунктах практически по всей линии разграничения.

Так, в восточной части населенного пункта Безымянное, на частных участках зафиксировано расположение нескольких единиц танков, а на территории школы населенного пункта Софиевка - артиллерийские системы различного калибра.

В промзоне населенного пункта Кадиевка, и на территории ПТУ № 10 Раздольного обнаружены реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

"Подобные действия со стороны оккупационной администрации РФ Украинская сторона СЦКК расценивает как очередной этап подготовки средств огневого поражения к их применению по позициям Вооруженных Сил Украины, и по мирному населению Донбасса в нарушение Минских договоренностей, что свидетельствует об их заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", - подчеркнул представитель Минобороны.

Как сообщалось, боевики сорвали "пасхальное перемирие", установленное на линии разграничения сторон с полуночи 30 марта, уже через 10 минут. За минувшие сутки зафиксировано 32 вражеских обстрела.

Украинская правда
Темы: АТО
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