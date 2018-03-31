Станом на 18:00 суботи в зоні АТО зафіксовано 5 обстрілів українських опорних пунктів. Жоден військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема на Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї противник тричі вів вогонь по українських позиціях в районі Водяного. Також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупанти двічі обстріляли оборонців Павлополя.

На Луганському напрямку від початку доби зберігається тиша.

У штабі підкреслили, що ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована силами АТО. Українські військовослужбовці суворо та неухильно дотримуються умов перемир’я.

Пізніше Українська сторона СЦКК повідомила, що станом на 21:00 окупанти 7 разів порушили режим припинення вогню.

При цьому вони активно застосовують гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Українська сторона СЦКК пов’язує таку показову активність бойовиків виключно із неприхованим бажанням за будь-якої ціни спровокувати вогонь у відповідь з боку підрозділів ЗС України, та зняти з себе відповідальність за порушення чергового режиму перемир’я", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у п'ятницю бойовики зірвали "великоднє перемир’я", встановлене на лінії розмежування сторін з опівночі 30 березня, вже через 10 хвилин. За минулу добу зафіксовано 32 ворожих обстріли.