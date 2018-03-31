Бойовики в суботу порушили перемир'я 5 разів

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Субота, 31 березня 2018, 18:44

Протягом дня суботи у зоні АТО зафіксовано 5 обстрілів українських опорних пунктів. Жоден військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00.

Зокрема на Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї противник тричі вів вогонь по українських позиціях в районі Водяного. Також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупанти двічі обстріляли оборонців Павлополя.

На Луганському напрямку від початку доби зберігається тиша.

У штабі підкреслили, що ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована силами АТО. Українські військовослужбовці суворо та неухильно дотримуються умов перемир’я.

Як повідомлялося, у п'ятницю бойовики зірвали "великоднє перемир’я", встановлене на лінії розмежування сторін з опівночі 30 березня, вже через 10 хвилин. За минулу добу зафіксовано 32 ворожих обстріли.

Теми: АТО
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