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Боевики в субботу нарушили перемирие 7 раз

Суббота, 31 марта 2018, 18:44

По состоянию на 18:00 субботы в зоне АТО зафиксировано 5 обстрелов украинских опорных пунктов. Ни один военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник трижды вел огонь по украинским позициям в районе Водяного. Также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты дважды обстреляли защитников Павлополя.

На Луганском направлении с начала суток сохраняется тишина.

В штабе подчеркнули, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется силами АТО. Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия перемирия.

Позже Украинская сторона СЦКК сообщила, что по состоянию на 21:00 оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня.

При этом они активно применяют гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Украинская сторона СЦКК связывает такую показательную активность боевиков исключительно с нескрываемым желанием любой ценой спровоцировать ответный огонь со стороны подразделений ВС Украины, и снять с себя ответственность за нарушение очередного режима перемирия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу боевики сорвали "пасхальное перемирие", установленное на линии разграничения сторон с полуночи 30 марта, уже через 10 минут. За минувшие сутки зафиксировано 32 вражеских обстрела.

Украинская правда
Темы: АТО
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