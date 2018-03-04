Бойовики кажуть, що готові до перемир'я

Командування бойовиків ОРДО видало наказ "про найжорсткіше дотримання режиму припинення вогню" відповідно до досягнутого на Мінських переговорах рішення.

Про це заявив "заступник командувача оперативного командування ДНР" Едуард Басурін, повідомляє ресурс бойовиків ДАН.

"Командування Збройних сил Донецької Народної Республіки підтримує домовленості, досягнуті на зустрічі Контактної групи, що пройшла в Мінську, щодо запровадження "абсолютного перемир'я" в зоні збройного конфлікту з нуля годин 5 березня за київським часом. Видано відповідний наказ про найжорсткіше дотримання режиму тиші, який доведений до всіх командирів і кожного військовослужбовця", - сказав він.

За словами Басуріна, у неділю ввечері до всіх підрозділів, що перебувають на лінії зіткнення, будуть спрямовані спеціальні представники "командування ЗС ДНР". Їхнє завдання - контролювати виконання даного наказу.

У той же час, в ОРЛО також заявили, що підтримують введення режиму "абсолютного припинення вогню" з 5 березня.

"У зв'язку з досягнутими домовленостями Контактної групи, спрямованими на дотримання Мінських угод, 5 березня вводиться режим абсолютного припинення вогню", - цитує "офіційного представника народної міліції ЛНР" Андрія Марочка підконтрольний бойовикам "Луганський інформаційний центр".

"Народна міліція ЛНР неухильно дотримується Мінських домовленостей, і вітає рішення ініціативної групи, дотримується своїх зобов'язань. Для цього видано наказ начальника Управління народної міліції ЛНР "Про додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню", який буде доводитися всьому особовому складу під розпис перед виходом підрозділів на бойове чергування", - заявив Марочко.

Також в ОРЛО висловили готовність до виконання 5 березня відведення сил і засобів в районі Станиці Луганської.

Як повідомлялося, 2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир’я з 5 березня.

23 грудня 2017 року на Донбасі востаннє проголосили перемир’я. Про нього ТКГ домовилась у Мінську, однак режим "тиші" неодноразово порушували.