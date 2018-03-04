Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики кажуть, що готові до перемир'я

Неділя, 4 березня 2018, 11:35

Командування бойовиків ОРДО видало наказ "про найжорсткіше дотримання режиму припинення вогню" відповідно до досягнутого на Мінських переговорах рішення.

Про це заявив "заступник командувача оперативного командування ДНР" Едуард Басурін, повідомляє ресурс бойовиків ДАН.

"Командування Збройних сил Донецької Народної Республіки підтримує домовленості, досягнуті на зустрічі Контактної групи, що пройшла в Мінську, щодо запровадження "абсолютного перемир'я" в зоні збройного конфлікту з нуля годин 5 березня за київським часом. Видано відповідний наказ про найжорсткіше дотримання режиму тиші, який доведений до всіх командирів і кожного військовослужбовця", - сказав він.

За словами Басуріна, у неділю ввечері до всіх підрозділів, що перебувають на лінії зіткнення, будуть спрямовані спеціальні представники "командування ЗС ДНР". Їхнє завдання - контролювати виконання даного наказу.

У той же час, в ОРЛО також заявили, що підтримують введення режиму "абсолютного припинення вогню" з 5 березня.

"У зв'язку з досягнутими домовленостями Контактної групи, спрямованими на дотримання Мінських угод, 5 березня вводиться режим абсолютного припинення вогню", - цитує "офіційного представника народної міліції ЛНР" Андрія Марочка підконтрольний бойовикам "Луганський інформаційний центр".

"Народна міліція ЛНР неухильно дотримується Мінських домовленостей, і вітає рішення ініціативної групи, дотримується своїх зобов'язань. Для цього видано наказ начальника Управління народної міліції ЛНР "Про додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню", який буде доводитися всьому особовому складу під розпис перед виходом підрозділів на бойове чергування", - заявив Марочко.

Також в ОРЛО висловили готовність до виконання 5 березня відведення сил і засобів в районі Станиці Луганської.

Як повідомлялося, 2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир’я з 5 березня.

23 грудня 2017 року на Донбасі востаннє проголосили перемир’я. Про нього ТКГ домовилась у Мінську, однак режим "тиші" неодноразово порушували.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДНРЛНРМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
ДНР
Після зустрічі Лукашенка з Пушиліним МЗС викликає посла України в Білорусі
Лукашенко зустрівся з донецьким колаборантом Пушиліним
СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала "фонд" Пушиліна
Останні новини
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
Усі новини...
Реклама: