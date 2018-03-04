В ОРЛО і РФ образилися на Волкера за слова про ліквідацію псевдореспублік

Представник ОРЛО в політичній підгрупі ТКГ Родіон Мірошник заявляє, що починати переговори про мирне вирішення конфлікту на Донбасі потрібно не з "розформування" псевдореспублік, а з вибудовування діалогу "з тією владою, яка існує де-факто і підтримується населенням".

Так він відреагував у коментарі РИА Новости на слова спецпредставника США Курта Волкера про те, що утворення "ЛНР" і "ДНР" мають бути ліквідовані, оскільки вони не відповідають Конституції України.

За словами Мірошника, псевдореспубліки де-факто є і стороною конфлікту, і стороною переговорів.

"Заявляючи про необхідність розформування республік, Волкер плутає причину і наслідок, мабуть, тому що до держперевороту в Києві США мали найбезпосередніше відношення і не можуть його критикувати, а поява республік стало реакцією жителів Луганська і Донецька на свавілля, яке відбувалося в Києві", - сказав Мірошник.

Водночас голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов у коментарі RT заявив, що Волкер і американська сторона в цілому не є "об'єктивним і неупередженим посередником" у врегулюванні конфлікту на сході України.

"Слова Волкера, зрозуміло, не вписуються в жодні рамки наявних домовленостей мінського формату і, на мій погляд, досить серйозним чином ставлять під сумнів його готовність і здатність вносити реальний внесок у просування вперед настільки складного, чутливого конфлікту", - підкреслив він.

У свою чергу, заступник голови думського комітету з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що заклик Волкера "розформувати" "ДНР" і "ЛНР" - це спроба переглянути Мінські домовленості.

Чепа додав, що діяти необхідно тільки відповідно до досягнутих домовленостей, а решта – "спроби пояснити бездіяльність української влади і американців, які їх у всьому покривають".

Як повідомлялося, 3 березня спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що створені Росією утворення "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі мають бути ліквідовані, оскільки не відповідають Конституції України.