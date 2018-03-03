Волкер: "ДНР" і "ЛНР" мають бути ліквідовані

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що створені Росією утворення "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі мають бути ліквідовані, оскільки не відповідають Конституції України.

Про це він заявив під час панельної дискусії в аналітичному центрі Hudson Institute, повідомляє УНІАН.

"Так звані "Луганська Народна Республіка" і "Донецька Народна Республіка" є утвореннями, які створені Росією з метою породження на місці політичної реальності для того, щоб допомогти замаскувати роль РФ і зміцнити конфлікт, що триває, і вони мають бути ліквідовані", - сказав Волкер.

"Не існує місця для них в українському конституційному устрої. Мінські угоди спрямовані на відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, і ці утворення мають зникнути", - підкреслив спецпредставник США.

Він також заявив, що на підготовку місцевих виборів в окремих непідконтрольних районах Донецької і Луганської областей може знадобитися 6 місяців після повного розгортання миротворчих сил.

За його словами, сприяння миротворчої місії у впровадженні Мінських угод повинно створити перехідний період передачі контролю на Донбасі спочатку від Росії до ООН, а потім до України.

Передачу контролю ООН над ОРДЛО він назвав проміжним етапом, "на час якого будуть організовані і проведені місцеві вибори, коли буде безпека, коли буде забезпечена амністія особам, які вчинили злочини, які є складовою частиною конфлікту, коли буде закріплений особливий статус".

"І потім перехід під український контроль", - сказав Волкер.

За його словами, терміни цих процесів ще належить закріпити.

За орієнтовними уявленнями, зазначив спецпредставник США, на розгортання миротворців ООН може знадобитися кілька місяців з моменту узгодження політичної домовленості з цього приводу.

"Може знадобитися ще 6 місяців для організації місцевих виборів. З того моменту, як пройдуть вибори, і вони будуть підтверджені як вільні і справедливі, почнеться перехідний період", - підкреслив Волкер.

Як відомо, Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією. Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

30 січня спецпредставник США Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Повідомлялося, що для того, щоб зупинити війну на Донбасі, потрібен контингент у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських.