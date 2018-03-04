ЗСУ готові до перемир'я – штаб
Збройні Сили України готові до встановлення та дотримання режиму припинення вогню з 00.00 годин 5 березня.
Про це повідомляє в неділю прес-центр штабу АТО.
"Підрозділи ЗС України у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей, готові до забезпечення виконання усіх заходів щодо запровадження та підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін на сході України", - йдеться в повідомленні.
У штабі нагадали, що кожна домовленість про припинення вогню силами АТО дотримувалася неухильно.
"Водночас, виключно у разі загрози життю та здоров’ю цивільного населення, особового складу підрозділів ЗС України, здійснення інших провокаційних дій бойовиками окупаційної адміністрації Російської Федерації, Збройні Сили України готові негайно адекватно реагувати у відповідь", - заявили в штабі АТО.
Раніше готовність до дотримання перемир'я з 5 березня висловили також представники ОРДО та ОРЛО.
Як повідомлялося, 2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир’я з 5 березня.
23 грудня 2017 року на Донбасі востаннє проголосили перемир’я. Про нього ТКГ домовилась у Мінську, однак режим "тиші" неодноразово порушували.