ЗСУ готові до перемир'я – штаб

Збройні Сили України готові до встановлення та дотримання режиму припинення вогню з 00.00 годин 5 березня.

Про це повідомляє в неділю прес-центр штабу АТО.

"Підрозділи ЗС України у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей, готові до забезпечення виконання усіх заходів щодо запровадження та підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін на сході України", - йдеться в повідомленні.

У штабі нагадали, що кожна домовленість про припинення вогню силами АТО дотримувалася неухильно.

"Водночас, виключно у разі загрози життю та здоров’ю цивільного населення, особового складу підрозділів ЗС України, здійснення інших провокаційних дій бойовиками окупаційної адміністрації Російської Федерації, Збройні Сили України готові негайно адекватно реагувати у відповідь", - заявили в штабі АТО.

Раніше готовність до дотримання перемир'я з 5 березня висловили також представники ОРДО та ОРЛО.

Як повідомлялося, 2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир’я з 5 березня.

23 грудня 2017 року на Донбасі востаннє проголосили перемир’я. Про нього ТКГ домовилась у Мінську, однак режим "тиші" неодноразово порушували.