Штаб: До початку "тиші" бойовики готують збройні провокації

За даними розвідки штабу АТО, найближчим часом на території Луганської і Донецької областей можливі збройні провокації з боку бойовиків.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО 4 березня.

"За наявною інформацією, незаконні збройні формування планують вдатися до серйозних вогневих провокацій як проти підрозділів ЗСУ, так і проти цивільного населення. Вони збираються вдатися до уже неодноразово випробуваної ними підступної тактики, коли, обстрілюючи позиції ЗСУ, одночасно вестимуть вогонь у бік непідконтрольних Україні населених пунктів", - заявили у штабі.

До своїх дій російсько-окупаційних військ планують залучити підконтрольні їм ЗМІ, а також знімальну групу телеканалу "Росія-24", яка прибула на окуповані території Донецької та Луганської областей, зазначили у розвідці.

За даними штабу, можливі провокації пов’язані із домовленостями Тристоронньої контактної групи про припинення вогню, починаючи з 00:00 5 березня.

"Такими діями окупанти намагатимуться створити умови для обвинувачення сил АТО у нібито обстрілах непідконтрольних українській владі прифронтових населених пунктів", - заявили у прес-центрі штабу.

Як відомо, 2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир’я з 5 березня.

Українська сторона заявила, що Збройні Сили готові до встановлення та дотримання режиму припинення вогню з 00.00 годин 5 березня. Про таку готовність заявили і представники ОРДО та ОРЛО.