Волонтерів штабу Собчак затримали за напис "Проти Путіна"

У Санкт-Петербурзі поліція затримала і побила волонтерів штабу кандидата в президенти РФ Ксенії Собчак за напис на льоду річки Фонтанка "Проти Путіна".

Про це в інтерв'ю "Ехо Москви" повідомила заступник керівника штабу у Петербурзі Наталія Грязнєвіч.

"Вночі були затримані поліцією волонтери штабу Ксенії Собчак у Петербурзі, які на льоду Фонтанки намалювали напис "Проти Путіна". Поліція на питання волонтерів про причини затримання відповіла, що вони зробили напис, який ображає президента Росії, і ніякої статті не назвали", - повідомила Грязнєвіч.

За її словами, було затримано 7 осіб, потім їх відпустили, ще двох залишили у відділенні поліції ранку, де їх закували у наручники і били.

Після виходу з відділення поліції волонтери зафіксували побої у трамвпункті та мають намір скаржитися на факт застосування сили.

"Протоколи поліцейські не склали, бо не змогли кваліфікувати правопорушення", - додала Грязнєвіч.

Вона додала, що зараз у Петербурзі вже 3 людини - активних опозиціонери - сидять під арештом до завершення президентських виборів.

"Ми боїмося, що наших двох хлопців теж можуть заарештувати за будь-якою статтею, яку вони придумають, просто щоб їх ізолювати на час виборів", - додала вона.