Асад заявив, що не припинить наступ на Східну Гуту

Уряд Сирії продовжить наступ на контрольовану повстанцями Східну Гуту, незважаючи на заклики дотримуватися 30-денного перемир'я, як того вимагає резолюція ООН.

Про це президент Сирії Башар Асад заявив у коментарях журналістам, що транслювалися по державному телебаченню, пише Reuters.

"Ми будемо продовжувати боротьбу з тероризмом ... і операція в Гуті є продовженням боротьби з тероризмом", - сказав Асад.

Урядовим військам необхідно просунутися ще на кілька кілометрів (миль), щоб розбити анклав на дві частини, повідомив агентсву один з військових, які підтримують Асада.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, урядові сили захопили чверть Східної Гути.

Асад стверджує, що щоденні п'ятигодинні гуманітарні перемир'я, оголошені Росією, не суперечать триваючим бойовим діям.

Асад заявив, що більшість людей в Гуті хотіли б повернутися до державного управління.

"Тому ми повинні продовжувати операцію і паралельно відкривати шлях для відходу мирного населення", - сказав він.

Як відомо, 24 лютого РБ ООН ухвалила резолюцію щодо Сирії, за якою у країні має бути запроваджене 30-денне перемир'я з метою доставки гуманітарної допомоги та евакуації поранених. Однак гуманітарне перемир'я постійно порушується.

За даними спостерігачів, за останні тижні в розташованому поблизу Дамаска анклаві Східна Гута загинули близько 700 цивільних осіб.

У районі, котрий з усіх боків заблоковано урядовими військами, перебуває близько 400 тис. людей, які потребують термінової доставки продуктів харчування і предметів першої необхідності.

Раніше США, Велика Британія і Німеччина закликали Росію припинити участь у бомбардуванні сирійської Східної Гути і переконати режим Башара Асада припинити наступальні операції проти цивільного населення.

Білий дім вказує, що з 24 лютого (день, коли була прийнята резолюція) по 28 лютого російські ВКС здійснили щонайменше по 20 бойових вильотів на день в район Дамаска і Східної Гути з аеродрому Хмеймім на півночі країни.