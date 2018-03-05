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Москаль привідкрив, хто причетний до підпалу угорського товариства

Понеділок, 5 березня 2018, 08:55
Москаль привідкрив, хто причетний до підпалу угорського товариства

Підпал Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді організував мешканець Придністров’я, який найняв для виконання цього злочину і учасників АТО.

Про це керівник Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль написав у Facebook.

"З прикрістю мушу констатувати, що серед затриманих злочинців, мешканців Черкас і Кропивницького, котрі підпалили офіс Товариства угорської культури Закарпаття в ніч на 27 лютого, є й учасники АТО", – заявив він.

Москаль зазначив, що "вони – не члени політичних партій чи рухів, а пішли на цю провокацію, спокусившись на гроші".

"Особу організатора теж встановлено – це мешканець Придністров’я, який одразу після злочину втік додому. За нашою інформацією, він співробітник МГБ (міністерства державної безпеки) Придністров’я", – заявив губернатор.

Він зазначив, що, "з огляду на статус цієї території, зараз організатор недосяжний для українського правосуддя".

"Однак ні в кого немає жодних сумнівів, що за другим підпалом офісу ТУКЗ стоїть ФСБ Росії (так само, як і за першим підпалом у ніч на 4 лютого, який скоїли громадяни Польщі, члени праворадикальної проросійської організації "Фаланга")", – заявив Москаль.

"Російські спецслужби намагалися підключити для підпалу офісу ТУКЗ місцевих "активістів", і тільки після того, як це не вдалося, задіяли виконавців з інших областей", – уточнив Москаль.

За його оцінкою, організатори вибуху "діяли набагато професійніше за польських праворадикалів".

"Особисто в мене немає сумнівів, що москальські спецслужби й далі влаштовуватимуть різні провокації, щоб спробувати розсварити українців і угорців і розхитати Закарпаття на міжетнічному ґрунті", – заявив Москаль, але запевнив, що "донбаський сценарій" на Закарпатті не вдасться.

У прес-службі поліції Закарпаття вдень відмовилися коментувати інформацію Москаля, але повідомили, що трьох затриманих везуть в область, аби суд обрав їм запобіжний захід.

Як відомо, 4 лютого невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців в Ужгороді. МЗС України засудило "такі ганебні провокації", як напад на приміщення нацменшин.

27 лютого на офіс Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді (КМКС) знову напали, але цього разу встановили саморобний вибуховий пристрій, який здетонував та спричинив пожежу. 

За напади на Товариство угорської культури в Ужгороді затримано вже 5 осіб.

4 березня затримали трьох причетних до нападу 27 лютого: одного у Черкасах і двох у Кропивницькому.

Раніше поліцейські встановили громадян Польщі, причетних до підпалу центру 4 лютого. Їх затримали в Варшаві і польський суд взяв їх під варту на 90 діб.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначав, що з цих нападів "стирчать російські вуха".

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: УжгородУгорщинаРосіяПридністров'яМоскаль
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