Москаль привідкрив, хто причетний до підпалу угорського товариства

Керівник Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявляє, що учасники АТО брали участь у підпалі Товариства угорської культури Закарпаття за гроші.

Про це він написав у Facebook.

"З прикрістю мушу констатувати, що серед затриманих злочинців, мешканців Черкас і Кропивницького, котрі підпалили офіс Товариства угорської культури Закарпаття в ніч на 27 лютого, є й учасники АТО", – заявив він.

Москаль зазначив, що "вони – не члени політичних партій чи рухів, а пішли на цю провокацію, спокусившись на гроші".

"Особу організатора теж встановлено – це мешканець Придністров’я, який одразу після злочину втік додому. За нашою інформацією, він співробітник МГБ (міністерства госбезопасності) Придністров’я", – заявив губернатор.

Він зазначив, що, "з огляду на статус цієї території, зараз організатор недосяжний для українського правосуддя".

"Однак ні в кого немає жодних сумнівів, що за другим підпалом офісу ТУКЗ стоїть ФСБ Росії (так само, як і за першим підпалом у ніч на 4 лютого, який скоїли громадяни Польщі, члени праворадикальної проросійської організації "Фаланга")", – заявив Москаль.

"Російські спецслужби намагалися підключити для підпалу офісу ТУКЗ місцевих "активістів", і тільки після того, як це не вдалося, задіяли виконавців з інших областей", – уточнив Москаль.

За його оцінкою, організатори вибуху "діяли набагато професійніше за польських праворадикалів".

"Особисто в мене немає сумнівів, що москальські спецслужби й далі влаштовуватимуть різні провокації, щоб спробувати розсварити українців і угорців і розхитати Закарпаття на міжетнічному ґрунті", – заявив Москаль, але запевнив, що "донбаський сценарій" на Закарпатті не вдасться.

На своєму сайті Москаль закликав усіх бути пильними й "не піддаватися на провокації, щоб не стати сліпою зброєю в руках російських спецслужб".

Як відомо, 4 лютого невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців в Ужгороді. МЗС України засудило "такі ганебні провокації", як напад на приміщення нацменшин.

27 лютого на офіс Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді (КМКС) знову напали, але цього разу встановили саморобний вибуховий пристрій, який здетонував та спричинив пожежу.

За напади на Товариство угорської культури в Ужгороді затримано вже 5 осіб.

4 березня затримали трьох причетних до нападу 27 лютого: одного у Черкасах і двох у Кропивницькому.

Раніше поліцейські встановили громадян Польщі, причетних до підпалу центру 4 лютого. Їх затримали в Варшаві і польський суд взяв їх під варту на 90 діб.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначав, що з цих нападів "стирчать російські вуха".