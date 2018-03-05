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Україна закликала країни НАТО не визнавати вибори в анексованому Криму

Понеділок, 5 березня 2018, 17:03

Нардеп від фракції "БПП" Ірина Фріз заявила, що представники України звернулися до країн-членів НАТО не визнавати результати президентських "виборів" в окупованому Криму.

Про це вона написала у Facebook після панелі Міжпарламентської ради Україна-НАТО "Мілітаризація Криму і порушення прав людини на півострові".

"Закликали представників парламентів країн-членів Альянсу не визнавати результати "виборів" Володимира Путіна президентом РФ в окупованому Криму, адже вони відбуваються з порушенням міжнародного права. За окупаційної влади на півострові можливі лише вибори без вибору", - заявила Фріз.

Вона зазначила, що зараз відбувається мілітарізація півострову не лише конвенційною зброєю, але й розміщенням зброї масового знищення, зокрема, крилатих ракет з ядерними боєзарядами, а також комплексів Тополь-М - балістичних міжконтинентальних ракет.

"Викликає занепокоєння з нашої точки зору розконсервація об’єктів на кшталт "Феодосія-13" на території Криму, що побудовані за часів Холодної війни та призначенні для зберігання зброї масового ураження", - написала нардеп.

За її словами, наразі в окупованому Криму формується потужна ударна група, що вже істотно змінює баланс сил в регіоні.

"Окремим питанням стоїть цілеспрямована політика окупаційної влади до штучної зміни етнічного складу півострову. Відбувається активне переселення представників етнічних груп Сибіру до Криму", - написала Фріз.

Вона уточнила, що особи, що зокрема проходили служби в ЗСУ але залишилися на півострові, переводяться до військових частин Південного та Центрального військового округів РФ.

Як відомо, 18-го березня 2018 у Росії відбудуться президентські вибори, в мережі пошурюють численні агітаційні ролики і картинки із закликом до громадян на них прийти.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що вибори президента РФ в окупованому Криму не будуть визнані міжнародним співтовариством.

Українська правда

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Теми: БППКримвибориРосіяНАТО
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