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Постпред при РЄ: світ не визнає вибори в Криму

Неділя, 25 лютого 2018, 18:50

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що вибори президента РФ в окупованому Криму не будуть визнані міжнародною спільнотою.

"По системі української дипломатії вже пішли всі необхідні доручення і, в тому числі, я їх отримав як посол у Страсбурзі щодо наших кроків, які ми маємо вжити для того, щоб вибори в Криму не були визнані жодною стороною і щоб вони вважалися нелегітимними", - сказав він в ефірі телеканалу "112 Україна".

Водночас, за словами Кулеби, кожна країна окремо буде вирішувати, як далеко піде в невизнанні цих виборів.

"Я дуже сумніваюся, що вони вирішать не визнавати легітимність Путіна загалом. Але я більш ніж переконаний, що будуть зроблені чіткі наголоси і що вибори в Криму не отримають жодного міжнародного визнання", - сказав постпред України при РЄ.

На його думку, політика Заходу щодо виборів у Криму буде схожою на ту, яку проводив західний світ в часи СРСР щодо балтійських країн – "коли не визнавалася анексія цих трьох республік (Естонії, Литви й Латвії – ред.), але при цьому співпрацювали з Радянським Союзом".

Як відомо, вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.

23 лютого глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що міністерство надіслало ноту МЗС РФ через вибори президента РФ на території окупованого Криму.  Глава МЗС зазначив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до виборів президента РФ в окупованому Криму потрапили під відповідні санкції.

У ЦВК РФ заявили, що попри заяви України, вибори президента Росії в анексованому Криму відбудуться у штатному режимі.

Українська правда
Теми: КримвибориРосія
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