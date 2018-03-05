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"Суд" у Криму не задовольнив позов щодо зупинення "реконструкції" Ханського палацу

Понеділок, 5 березня 2018, 18:14

Так званий Залізничний районнний суд Сімферополя в окупованому Криму відмовив у задоволенні позову з вимогою припинити "реконструкцію" Ханського палацу.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

"Суд відмовився прийняти позовну заяву оскільки "порушення прав, свобод і законних інтересів заявника Аблялімової Е. Н. не вбачається", - йдеться у повідомленні.

Відповідний позов подала жінка Ахтема Чийгоза - Ельміра Аблялімова. Вона - екс-директор Бахчисарайського історико-культурного заповідника.

Адвокат додав, що цим рішенням суд фактично відмовив кримським татарам у праві на захист їхнього єдиного пам'ятника палацової архітектури.

"Іншими словами Залізничний районний суд Сімферополя не тільки наплював на частину 3 статті 44 Конституції РФ, яка на поточний момент "де факто" є основним законом на окупованій території Криму і зобов'язує кожного берегти і піклуватися про пам'ятки культури та історії, а й відмовив кримським татарам у праві на захист єдиного пам'ятника палацової архітектури кримських татар", - зазначив Полозов.

Як відомо, Ханський палац у Бахчисараї є найвідомішим музеєм, який пов'язаний з історією кримських татар, був літньою резиденцією кримських ханів Гіреїв. До складу комплексу входять палац, гаремний корпус, ханський цвинтар і мечеть.

Роботи у Ханському палаці, які руйнують історичну пам'ятку, почалися восени 2017 року.

Мінкультури України висловило рішучий протест незаконним роботам на території Бахчисарайського заповідника.

На початку січня 2018-го в соцмережах почалася кампанія протесту проти руйнування Ханського палацу в окупованому Криму.

У лютому Ельміра Аблялімова подала позов з вимогою припинити "реконструкцію" Ханського палацу.

Українська правда

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Теми: Кримкримські татарисудРосія
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