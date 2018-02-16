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В Криму подали позов, щоб зупинити "реконструкцію" Ханського палацу

П'ятниця, 16 лютого 2018, 21:07

У підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя подали позов з вимогою припинити "реконструкцію" Ханського палацу.

Про це повідомляє агентство "Кримські новини".

Відповідний позов подала жінка Ахтема Чийгоза - Ельміра Аблялімова. Її офіційний представник - російський адвокат Микола Полозов.

"Це перший позов такого роду, який подано через варварську реконструкцію Ханського палацу. Відповідачем є сімферопольська компанія "Кірамет". Вона є субпідрядником. У позові вимагаємо припинити "розбірки" й провести комплексну судову експертизу із залученням археологів, істориків, будівельників і культурологів, щоб визначити збиток, який вже причинено", - пояснив адвокат.

За його словами, Ельміра Аблялімова вимагає призупинити всю діяльність "реконструкторів" до розгляду позову по суті.

Як відомо, Ханський палац у Бахчисараї є найвідомішим музеєм, який пов'язаний з історією кримських татар, був літньою резиденцією кримських ханів Гіреїв. До складу комплексу входять палац, гаремний корпус, ханський цвинтар і мечеть.

Роботи у Ханському палаці, які руйнують історичну пам'ятку, почалися восени 2017 року.

Мінкультури України висловило рішучий протест незаконним роботам на території Бахчисарайського заповідника.

На початку січня 2018-го в соцмережах почалася кампанія протесту проти руйнування Ханського палацу в окупованому Криму.

Теми: КримРосіякримські татарисуд
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