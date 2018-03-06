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Справу Штепи відфутболили в інший суд

Вівторок, 6 березня 2018, 14:20

Апеляційний суд Харківської області направив справу екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, підозрюваної у сепаратизмі, в Орджонікідзевський райсуд Харкова.

Про повідомляє "Укрінформ" з посланням на адвоката Олександра Тананакіна.

"Апеляційний суд Харківської області ухвалив рішення направити справу Штепи в Орджонікідзевський райсуд Харкова: у попередньому райсуді Харкова, Жовтневому, після відводу низки суддів не залишилося інших, які б не брали участь в розгляді цієї справи", - зазначив адвокат.

Він додав, що в Орджонікідзевському райсуді справу ще не розподілено між суддями, тому, коли відбудеться перше підготовче засідання, не відомо.

"У будь-якому разі, суд розпочне розгляд матеріалів справи. Також буде вирішено питання про обрання для Штепи запобіжного заходу, оскільки колишній – домашній арешт з браслетом – закінчився 13 січня", - розповів Тананакін.

Щодо неявки адвокатів і самої Штепи на засідання Апеляційного суду Харківської області 6 березня, то, за словами Тананакіна, суд може розглянути питання про обрання нового суду і під час їх відсутності.

Як відомо, Штепу затримали 11 липня 2014 року за підозрою у сепаратизмі.

На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін ув'язнення.

Як відомо, 20 вересня 2017 року Ленінський райсуд за клопотанням захисту змінив для екс-мера Слов'янська Штепи запобіжний захід з утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.

Сама Штепа в січні 2018 року на місцевому телебаченні заявила, що планує повернутися на пост міського голови.

7 лютого Штепа не з'явилася в Жовтневий райсуд Харкова на підготовче засідання, пославшись на медичне обстеження. 

Прокуратура вимагає відправити Штепу у СІЗО.

28 лютого захисники Штепи заявили відвід головуючому судді Денису Чижиченку та запасному судді Наталі Васильєвій. 

Теми: сепаратизмсудСлов'янськ
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